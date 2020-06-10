Появилось предположение, кто был в джипе с пьяным Ефремовым

Коллеги Михаила Ефремова, который вечером 8 июня спровоцировал ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, продолжают комментировать эту трагедию.

Ранее сообщалось, что вылетевший на своем джипе на встречную полосу Ефремов был сильно пьян.

Сам актер серьезных травм не получил, а вот водитель-курьер, машину которого он протаранил в лоб, позже в больнице скончался.

Сразу после аварии появились сообщения, что актер в своем джипе был не один. Точно неизвестно, кем были его пассажиры (или пассажир), однако в прессе известные личности уже не раз высказывали мнение, что они тоже отчасти являются моральными виновниками трагедии, поскольку позволили Ефремову сесть пьяным за рубль.

Такого же мнения придерживается и известный актер Александр Панкратов-Черный. В беседе с "Пятым каналом" он рассказал, что Михаил Ефремов никогда не мог пить в одиночестве.

"Значит, кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет (...) И эти собутыльники не могли остановить? Друзья, называется", — говорит Панкратов-Черный.

Такого же мнения и дочь Ефремова Анна-Мария.

Известно, что уже вскоре после аварии там появились многие известные актеры: Сергей Гармаш, Никита Высоцкий, Иван Стебунов. Поначалу предполагалось, что именно он был в машине с Ефремовым, но актер это опроверг. Также на месте происшествия была замечена и актриса Дарья Белоусова.

Примечательно, что в "Инстаграме" Стебунова незадолго до трагедии появилось фото, помеченное адресом "Плотников переулок" (откуда и ехал пьяный Ефремов), на котором запечатлены он сам, Ефремов и Белоусова — все они работают вместе в театре "Современник".

Как пишет "Комсомолка", именно Белоусова могла находиться в джипе с пьяным Ефремовым, когда произошло ДТП.

Более того: по сведениям издания, актеров уже около года связывают тесные отношения.

Бывший муж Дарьи Белоусовой комментировать это предположение отказался, а очередная жена Ефремова Софья Кругликова сообщила, что в последнее время находится на даче и с Михаилом общается только по телефону.

Данное предположение может подтвердить и тот факт, что на допрос в полицию актера увозили именно из дома бизнес-класса в Казарменном переулке, где живет Дарья Белоусова.

Вечером 9 июня Михаил Ефремов был отправлен под домашний арест, соблюдение которого будет контролировать прокуратура Москвы.



Медицинская экспертиза показала, что во время аварии актер был сильно пьян, кроме того, в крови были найдены следы кокаина и каннабиноиды, передает "Россия 24". Свою вину Ефремов признал, а случившееся назвал "чудовищным".