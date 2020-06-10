ОЭСР: рынок труда Великобритании пострадает без сделки с ЕС

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что Великобритания рискует нанести серьезный удар по торговле и рабочим местам, если она не сможет договориться о будущих отношениях с Европейским союзом к концу 2020 года или не продлит переходный период после Brexit.

"Неспособность заключить торговую сделку с Европейским союзом к концу 2020 года или создать альтернативные соглашения окажет сильное негативное влияние на торговлю и рабочие места", — предупредила организация.

Риски, связанные с будущими отношениями Великобритании с ЕС, усугубляют для экономики неопределенность в отношении продолжительности действия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Ожидается, что Великобритания в этом году столкнется с худшим спадом среди стран ОЭСР. Согласно обновленным прогнозам организации, экономика страны сократится на 11,5% в этом году, после чего вырастет на 9% в следующем году. В случае второй волны распространения вируса падение ВВП может достичь 14% в этом году, а в следующем году рост составит 5%.

Ранее исследование рекрутинговой компании ManpowerGroup показало, что перспективы рынка труда в Великобритании стали самыми мрачными почти за три десятилетия.