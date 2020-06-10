10 июня 202016:03

Под Мурманском начался демонтаж обрушившегося моста

Начался демонтаж обрушившегося железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба Российских железных дорог.

Отмечается, что с помощью специального крана железнодорожники приступили к разбору пролета моста, расположенного со стороны Петербурга. На той неделе будет демонтаж моста со стороны Мурманска.

Одновременно идут проектные разработки фундамента опор, а также организована поэтапная доставка к месту строительства элементов конструкции пролета нового моста.

Мост обрушился 1 июня 2020 года при проведении ремонтных работ, в итоге железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано.

По информации секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, ЧП произошло из-за недостаточного контроля за состоянием аварийного моста и несвоевременного проведения ремонтных работ.

В итоге, по поручению президента РФ Владимира Путина, к восстановлению движения подключили железнодорожные войска. Железнодорожное сообщение с Мурманском планируется запустить 23 июня.

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