Пациентов сочинского обсерватора развлекает динозавр. Точнее — человек, на котором одет костюм доисторического зверя. На кадрах, размещенных в сети, видно, как он прогуливается вдоль корпуса, где находятся на карантине люди.

Как передает "Вести Сочи", видео уже набрало больше 6 тысяч просмотров. С какой целью "динозавр" гуляет рядом с обсерватором, неизвестно. Может быть, человек захотел подбодрить пациентов и развеселить их таким шоу.

Кстати, за время самоизоляции Интернет наводнило большое количество видеороликов с людьми, вышедшими на улицу в костюмах различных сказочных персонажей, животных и мультипликационных героев. Жители разных городов во всем мире выносили в них мусор и потом выкладывали снятое видео в сеть, развлекая пользователей.