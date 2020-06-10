В Хабаровске пешие расчеты готовятся к Параду Победы. Тренировки в этом году специально проводят на более вместительной и закрытой от зрителей площадке — у арены "Ерофей". Несмотря на сохраняющуюся напряженную эпидемиологическую ситуацию все участники будущего парада полны энтузиазма и с нетерпением ждут, когда смогут пройти в праздничном строю по главной площади города.

Рядом с военнослужащими — их четвероногие друзья. Собаки устали и тяжело дышат, но после краткого отдыха возвращаются в строй. И так — день за днем, тренировки сейчас проходят регулярно. Из-за эпидемии приходится репетировать в латексных перчатках и защитных масках. Без последних могут находиться в строю лишь некоторые музыканты.

Новые условия никого не пугают. Военнослужащие ждали этого момента весь год, стремились стать участниками торжественных мероприятий, говорит Данил Ярцев, стрелок первого стрелкового отделения роты почётного караула. Нас и наших близких переполняет чувство гордости, рассказывает Дмитрий Соболев, командир второго отделения дорожного взвода. Участие в параде — огромная честь для каждого.

Как отмечает ГТРК "Дальневосточная", что все, кто был допущен к тренировкам, прошли тесты на COVID. Перед каждым выходом на плац — медицинский осмотр. Каждые два часа у всех участников измеряют температуру. Регулярно используются антисептики для рук. Дезинфицируется весь транспорт, доставляющий военных на тренировки.

Из-за ограничительных мер парад пройдет без зрителей. Контроль за улицами будет осуществлять военная полиция. Участников парада в этом году больше на полторы тысячи, несмотря на отсутствие школьников. 13, 15 и 17 июня техника и расчеты соберутся на улице Пушкина в вечернее время. Генеральная репетиция самого массового на Дальнем Востоке Парада Победы — пройдет в 10 утра 20 июня.