Первый после пандемии. Чемпионат России по регби стартует 18 июня

Чемпионат России по регби станет первым спортивным турниром страны, который стартует после пандемии. Это стало известно после того, как Роспотребнадзор согласовал регламент проведения турнира на сезон-2020-2021.



Решение о проведении соревнования также было поддержано Министерством спорта РФ. Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, национальное первенство начнется 18 июня матчем между "Локомотивом-Пензой" и монинским "ВВА-Подмосковье". Встреча состоится на пензенском стадионе "Первомайский". Начало – в 15:00.



Программа первого тура чемпионата России будет продолжена 19 июня матчем между казанской "Стрелой" и московским ЦСКА. А 20 июня будут сыграны еще три игры: "Красный Яр" (Красноярск) – "Слава" (Москва), "Булава" (Таганрог) – "Металлург" (Новокузнецк) и "Богатыри" (Краснодар) – "Енисей-СТМ" (Красноярск).



Отмечается, что на каждый из матчей тура будут допущены болельщики, но не более 10 процентов от общей вместительности каждого конкретного стадиона.



Председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев отметил общий вклад в старт турнира: "Мы очень благодарны сотрудникам Роспотребнадзора, Минспорта России, и персонально Анне Поповой и Олегу Матыцину, а также всем участникам процесса за их ответственность и понимание, с которой они отнеслись к нашей инициативе – начать сезон уже 18 июня".



"Я уверен, что со мной солидарны все регбийные болельщики России – в этом году они как никогда ждут старта сезона в стране. Нет никаких сомнений, что клубы будут ответственно относиться к вопросам безопасности при проведении домашних игр, а игроки и тренеры продемонстрируют красивую, зрелищную и яркую игру", — сказал Артемьев.