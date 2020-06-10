Поставщиков детских продуктовых наборов обвиняют в мошенничестве

Фигурантами уголовного дела стали поставщики детских продуктовых наборов. Их обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

В Кронштадте родители обратили внимание, что положенные их детям-школьникам наборы содержат некачественные продукты. Так, в консервных банках содержалось совсем не то, что было указано на этикетке. Причем сами этикетки были переклеены, а некоторая продукция оказалась просроченной.

После жалоб в администрацию района консервы отправили на экспертизу. К делу подключилась прокуратура. Сейчас лабораторную проверку проходят разные консервы из детских наборов. Как напоминают специалисты, сообщение о некачественных продуктах можно отправить на горячую линию Управления социального питания. Телефон: 417-35-70. Также оставить информацию можно на официальном сайте ведомства.