Роструд напомнил россиянам о выходных в июне

Роструд напомнил россиянам о нерабочих днях в июне. Жителей России ждут две июньские короткие недели. 12 июня празднуется День России. Поэтому россиян ждет сокращенный предпраздничный день 11 июня и длинные выходные на три дня — пятница, суббота , 13 июня, и воскресенье — 14 июня.

Кроме того, нерабочим днем объявлена третья среда месяца – 24 июня в России пройдет Парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. 24 июня указом президента России Владимира Путина объявлен нерабочим днем с сохранением зарплаты. Месячная зарплата работников не снижается, подчеркнула пресс-служба Роструда.

Рабочими на неделе будут дни с 22 по 23 июня, а также 25 и 26 июня. При этом, в Роструде подчеркнули, что ряду работников по решению работодателя за работу 25 июня будет выплачиваться вознаграждение. А вот 23 июня предпраздничным не считается, поэтому он не является укороченным на час рабочим днем.