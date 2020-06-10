В Челябинской области скоро смогут открыться санатории и спортшколы

О снятии некоторых ограничений рассказал сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства. Как передает ГТРК "Южный Урал", скоро вернутся к работе санатории и спортивные школы.

Санатории смогут начать принимать отдыхающих с 15 июня. Главное — чтобы были соблюдены санитарно-эпидемиологические правила. Так, возобновят работу учреждения, имеющие медицинские лицензии. Также с 15 июня ученики спортивных школ вернутся к занятиям на открытом воздухе.

Уточняется, что с 1 июля власти планируют снять ограничения со всех общественных мест отдыха.