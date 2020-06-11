Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.

Как сообщалось, Зеленский заявил в одном из интервью, что Крым однажды вернется под контроль Киева, а россиянам через несколько лет станет стыдно. По мнению украинского президента, без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности дружески общаться.

Мурадов в ответ на это напомнил о бесконечных блокадах Крыма со стороны Украины (водной, энергетической, транспортной, продовольственной), стремление создать гуманитарную катастрофу на полуострове.

Он подчеркнул, что Зеленскому нужно стыдиться за принятие эстафеты национализма из рук предшественников, совершивших в 2014 году государственный переворот.