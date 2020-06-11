В больницы России поступила первая партия препарата "Авифавир" от COVID-19

В российские клиники поступил первый препарат от коронавируса "Авифавир".

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), препарат поступил в клиники семи регионов РФ: Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга, передает "Интерфакс".

По данным производителей, при необходимости может быть увеличен объем производства.

Как сообщалось, 29 мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

По данным исследований, продолжительность заболевания при приеме "Авифавира" сокращается вдвое — до четырех дней вместо девяти при обычной терапии.

У 68% пациентов, принимавших "Авифавир", температура тела нормализовалась на третий день, а в группе не принимавших препарат — на шестой. В настоящее время в финальном этапе клинических исследований препарата принимают участие 330 пациентов.

Лекарства в свободной продаже не будет, его будут бесплатно поставлять в больницы, так как оно может вызывать уродство у ребенка в случае, если его принимает беременная женщина.

После приема препарата ученые рекомендуют отказаться от планирования беременности на три месяца.