Кудрин назвал пути развития здравоохранения

Системе здравоохранения необходимо реформирование, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, это самая большая проблема, которая беспокоит граждан. Необходимо дополнительно в год на медицину тратить порядка одного триллиона рублей.

По мнению Кудрина, необходимо больше внимания уделять диагностике, телемедицине, первичному звену, создать новую систему управления медициной. Требует реформ и система ОМС — она не обеспечивает защиту застрахованных и неэффективно тратит ресурсы.

В целом Россия хорошо справилась с пандемией, хотя все страны оказались не готовы к новому вирусу — такое происходит раз в сто лет, считает Кудрин. Россия увеличила возможности в борьбе с COVID-19, благодаря действиям правительства, врачам и военным, системе государственной медицины, которая успешно среагировала.