Оренбург и Иркутск лидируют по посещаемости ТЦ после самоизоляции

Оренбург и Иркутск стали лидерами по посещаемости торговых центров, возобновивших работу после снятия ограничительных мер, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор онлайн-касс в России.

Среди лидеров по восстановлению потока покупателей в торговых центрах ― Оренбург (68% от средней докризисной недели) и Иркутск (66%) согласно данным за неделю 1-7 июня после возобновления работы торговых центров. В Уфе количество посетителей удвоилось, и поток достиг 56% от среднего докризисного показателя.

Поток покупателей в торговых центрах Москве за первую неделю работы после открытия с 1 по 7 июня вырос в три раза по сравнению с предыдущей неделей и достиг 44% от докризисного.

Но пока посетители ТЦ не спешат много тратить, поэтому восстановление выручки до докризисного уровня придется ждать до конца года или больше. В ряде регионов в торговых центрах пока работают только продуктовые гипермаркеты, зоомагазины и аптеки, а некоторые ТЦ и полностью закрыты. Пустуют пока торговые центры Казани (18%), Краснодара (20%) и Санкт-Петербурга (22%). В Нижнем Новгороде продолжается режим цифровых пропусков, что сказалось на трафике ТЦ (20% от докризисных показателей).