Топ-10 компаний по уровню рыночной капитализации в 2020 году

PwC проанализировала 100 ведущих компаний мира по уровню рыночной капитализации за период с марта по декабрь 2019 года, а также за год, закончившийся 31 марта 2020 года. Двойной анализ предоставляет более четкую картину, как крупнейшие мировые компании осуществляли свою деятельность до кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и оказавшего беспрецедентное влияние на глобальные рынки, а также какие ответные меры они приняли в самом начале кризиса.

Согласно ежегодному исследованию PwC "Топ-100 компаний мира по уровню рыночной капитализации" 100 ведущих компаний мира по уровню рыночной капитализации продемонстрировали отличные результаты деятельности в период с марта по декабрь 2019 года и по-прежнему опережают аналогичные компании из своей отрасли в условиях рыночной волатильности, вызванной распространением пандемии COVID-19 в I квартале 2020 года.

Ниже мы расскажем о 10 компаниях с самой большой рыночной капитализацией в 2020 году.

1. Saudi Aramco

В этом году Saudi Aramco была впервые включена в рейтинг 100 ведущих компаний мира по уровню рыночной капитализации и заняла первое место после проведения крупнейшей в истории сделки IPO в декабре 2019 года. Рыночная капитализация компании оценивается в $1 602 миллиарда.

2. Microsoft

Несмотря на кризис, вызванный распространением пандемии COVID-19, рыночная капитализация Microsoft и Apple превысила $1 триллион по состоянию на март 2020 года. Рыночная капитализация Microsoft оценивается в $1 200 миллиардов.

3. Apple

США по-прежнему доминируют по количеству компаний в рейтинге и уровню рыночной капитализации, несмотря на снижение показателя в размере $2 204 миллиардов (14%) в период с декабря 2019 года по март 2020 года. Рыночная капитализация Apple – $1 113 миллиардов.

4. Amazon

Стоимость Amazon составила $971 миллиард на 31 марта 2020 года, но с тех пор уже превысила отметку $1 триллиона. Этому способствовало повышение спроса на онлайн-покупки из-за установления ограничений на передвижение граждан в рамках принятия мер по сдерживанию распространения COVID-19.

5. Alphabet

В течение трех месяцев до марта 2020 года все отраслевые индексы, которые учитываются в рейтинге, снизились на 12-44%. Однако все компании рейтинга превысили соответствующие отраслевые показатели, отмечается в исследовании PwC. Рыночная капитализация Alphabet – $799 миллиардов.

6. Alibaba

Что касается Китая, который является вторым по количеству компаний в рейтинге, то в этом году одна китайская компания была исключена из рейтинга, это увеличило разрыв между Китаем и США. Рыночная капитализация Alibaba оценивается в $522 миллиарда.

7. Facebook

В 2019 календарном году акционерам компаний (преимущественно из США — 68%), входящих в рейтинг, были произведены выплаты на общую сумму $973 миллиарда (2018 год - $887 миллиардов), отмечается в исследовании. Рыночная капитализация Facebook оценивается в $475 миллиардов.

8. Tencent

На компании технологического сектора пришлось 28 % от общей суммы выплат акционерам за аналогичный период (2018 год - 26%). Поскольку компании принимают меры в ответ на финансовые трудности, возникшие в результате распространения пандемии COVID-19, некоторые программы по выплате дивидендов и выкупу акций приостановлены в настоящее время. В 2020 календарном году ожидается снижение объема выплат. Рыночная капитализация Tencent оценивается в $469 миллиардов.

9. Berkshire Hathaway

Только в 10 компаниях, входящих в рейтинг 100 ведущих компаний мира, был отмечен рост рыночной капитализации в период с декабря 2019 года по март 2020 года. Рыночная капитализация Berkshire Hathaway оценивается в $443 миллиарда.

10. Johnson&Johnson

Замыкает десятку крупнейших компаний по рыночной капитализации компания Johnson&Johnson, рыночная капитализация которой оценивается в $346 миллиардов.