Ефимов: иностранцы вложили $260,2 млрд в экономику Москвы

По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Москве достиг к 1 января 2020 г. $260,2 млрд, это почти половина всех иностранных инвестиций в России, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Крупнейшие вложения в экономику Москвы осуществили инвесторы из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США, пояснил Ефимов.

Чаще всего иностранные инвесторы вкладывают деньги в финансовые и страховые компании, в торговлю, промышленность, высокие технологии и недвижимость, уточнил заммэра.

Многие зарубежные инвесторы уже локализовали производство в Москве. В частности, речь идет о заводе французской Renault, заводе немецкого концерна KSB, предприятиях французской Orpea Group и швейцарской Bartholet Maschinenbau AG.

В свою очередь глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что зарубежные и российские инвесторы пользуются льготами.

Проекты с привлечением иностранных инвестиций помогают развитию города и обеспечивают москвичей рабочими местами. Поэтому для поддержки новых инвестпроектов власти Москвы предоставляют льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки, пояснил Прохоров.

Так, власти поддержали Orpea Group, которая построит в Москве геронтологический центр. "Орпеа Рус" получила статус инвестиционного приоритетного проекта, что позволит предприятию уменьшить региональную налоговую нагрузку на 25%. В частности, региональный налог на прибыль уменьшен на 26%, обнулена ставка налога на имущество, арендная плата за земельный участок составит всего 0,01% от кадастра.