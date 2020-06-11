Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился в мае на 91,3% в годовом выражении до 946 тыс. человек, сообщает Росавиация. При этом в помесячном выражении показатель вырос на 28%.

Первое место по пассажиропотоку второй месяц подряд заняла S7, которая перевезла 281 тыс. пассажиров, что на 75,7% меньше, чем в мае 2019 г., но на 32% больше, чем в апреле 2020 г.

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" перевезла 206 тыс. пассажиров, что на 93,1% меньше, чем в мае 2019 г., но на 40% больше, чем в апреле 2020 г.

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" перевезла 74,3 тыс. пассажиров (- 92,6% к маю 2019 г. и + 20% к апрелю 2020 г.). "Победа" не выполняла полеты в мае.

"ЮТэйр" перевезла 67 тыс. пассажиров (- 90,3% к маю 2019 г. и + 2% к апрелю 2020 г.), "Уральские авиалинии" — 41 тыс. пассажиров (- 95% к маю 2019 г. и — 2% к апрелю 2020 г.).

В целом в январе-мае российские авиакомпании перевезли 24,97 млн пассажиров (- 44,6% в годовом выражении).

