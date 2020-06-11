Олег Митяев спас Марину Есипенко от Никиты Джигурды

В эфире телеканала "Россия 1" народная артистка России Марина Есипенко, сыгравшая в театре имени Вахтангова едва ли не всех легендарных красавиц: от египетской царицы Клеопатры до китайской принцессы Турандот, рассказывает о том, как поступив со второго раза в Щукинское училище, стала объектом внимания Никиты Джигурды.

Ныне известный эпатажный актер и тогда привлекал к себе внимание. Однако Марины – 18-летней строптивой девушки из Сибири – ему пришлось долго добиваться.

В итоге Джигурде это удалось: Марина поверила, что это и есть тот самый мужчина – один на всю жизнь. Однако однажды он уехал на каникулы в Киев и вернулся уже с обручальным кольцом.

Марине Никита сообщил, что женился на женщине, которая ждет от него ребенка. При этом отношения между Есипенко и Джигурдой продолжались почти 11 лет, хотя официально супругами они так и не стали.

"Он умеет убедить, что нужно потерпеть, а потом все будет по-другому. И умеет обмануть – на черное сказать, что это белое, и наоборот", — вспоминает Марина.

Она говорит, что Джигурда, наверное, еще долго жил бы на две семьи, если бы не один случай, после которого Марина поняла – отношения с ним надо прекращать.

Спас ее, по признанию актрисы, от этих изматывающих отношений певец и композитор Олег Митяев. Правда, первые пять лет с ним тоже отношения, которые актриса описывает как "сладкую боль".

На тот момент он был женат, Марина пыталась сопротивляться этим чувствам, хотя с самого знакомства чувствовала: теперь она действительно встретила своего мужчину.

Вместе Олег и Марина уже четверть века.

Митяев посвятил своей любимой женщине самые красивые песни, а Марина, по ее признанию, только с Олегом поняла, что такое нормальные человеческие отношения между мужчиной и женщиной.

"Мы как сообщающиеся сосуды: я чувствую, что с ним происходит, а он – что со мной", — рассказывает актриса.

После какого случая Есипенко поняла, что больше точно не может продолжать отношения с Джигурдой? Почему долго не могла расстаться с ним? Кто спас Джигурду от отчисления из Щукинского училища? И какие песни Олег Митяев посвятил любимой женщине?

Об этом Марина Есипенко рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".