ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты в Африке

Пандемия коронавируса набирает обороты в Африке. Об этом сообщила глава африканского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Ребекка Моэти.

По ее словам, инфекция уже распространилась за пределы столиц и крупных городов африканских государств, где наблюдается недостаток тестов на коронавирус, защитных и прочих расходных средств. И все же Африка пока остается континентом, наименее затронутым COVID-19, передает BBC News.

Моэти отметила, что 75 процентов всех случаев заражения в Африке приходятся на десять стран. Четверть случаев инфицирования выявлена в ЮАР – стране с одной из самых продвинутых систем здравоохранения на континенте. Моэти выразила опасения, что при резком росте заболеваемости даже южноафриканская система не выдержит нагрузки.

"До того момента, когда мы получим эффективную вакцину, боюсь, нам придется жить в условиях постепенного увеличения заболеваемости в регионе с отдельными очагами в разных странах, как, например, в ЮАР, Алжире и Камеруне", – отметила представитель ВОЗ.

На данный момент в мире насчитывается более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и 416 тысяч летальных исходов от COVID-19. В Африке общее число заболевших достигает около 200 тысяч человек, смертельных случаев – почти 6 тысяч.