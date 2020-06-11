Футболисты "Спартака" завершили 20-дневный сбор в Тарасовке

В четверг, 11 июня, основная команда московского "Спартака" завершила 20-дневный сбор в Тарасовке. "Красно-белые" разъехались по домам и через несколько дней соберутся в Тушине, где начнут подготовку к рестарту сезона.

"Команда благодарна всему персоналу тарасовской базы – администраторам, поварам, агрономам, уборщицам, охране – за профессионализм и заботу на протяжении всех трех недель", – говорится на официальном сайте москвичей.

Сообщается, что главный тренер команды Доменико Тедеско также поблагодарил игроков за усердную работу в рамках сбора.

В пятницу, 15 мая, Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат России, который был прерван из-за угрозы распространения инфекции. Турнир возобновится в июне.

"Спартак" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграл "Оренбург" (3:1) и с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи в субботу, 20 июня, на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".