Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

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Сегодня мы рассказываем о полуторагодовалой Алисе Литуевой из Новосибирска.

У девочки несовершенный остеогенез – тяжелое врожденное заболевание, повышенная хрупкость костей. Точный диагноз Алисе поставили не сразу, до этого она перенесла множество переломов, полученных просто от неосторожного или неловкого движения. Из-за переломов Алиса не может нормально развиваться физически, в свои полтора года только-только научилась садиться. Девочке нужно продолжить комплексное лечение в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва), здесь она уже прошла три курса, переломы стали случаться реже, появился шанс поставить Алису на ноги. Лечение нужно продолжать, но у родителей девочки нет возможности его оплачивать.

Из письма Марии Литуевой, мамы Алисы: "Первый перелом у Алисы случился, когда ей исполнился месяц, – левая ручка сломалась прямо во время планового осмотра врача. В четыре месяца произошел перелом голени. Не успела кость срастись, как снова сломалась. Генетик объяснила нам, что кости у дочки пористые и очень хрупкие, направила нас в городскую больницу. Но там никакого лечения не предложили, а переломы продолжались: в десять месяцев дочка сломала бедро и руку при попытке перевернуться. За полтора года Алиса перенесла 15 переломов! Мы обратились в специализированную клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва). Там у Алисы выявили тяжелую форму генетического заболевания "несовершенный остеогенез". С помощью Русфонда мы три раза проходили в Москве лечение препаратом памидронат, который укрепляет кости. Спасибо всем, кто нам помог! Состояние Алисы улучшилось, переломов стало меньше, дочь самостоятельно садится. Но чтобы Алиса могла ходить, надо продолжить лечение. Оплатить его мы не можем – у нас двое детей, у мужа нестабильные и невысокие заработки. Прошу вас, помогите!"

Для спасения Алисы Литуевой не хватает 179 277 руб.

Алена Гаврина, педиатр Центра врожденной патологии, Клиника Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва): "Без комплексного лечения дети с такой формой заболевания, как у Алисы, практически не имеют шансов встать на ноги и научиться ходить без поддержки. Так как терапию препаратом памидронат в сочетании с физической реабилитацией девочке начали проводить в раннем возрасте, переломы стали случаться реже, Алиса активно обретает новые двигательные навыки. Лечение нужно продолжать, и мы надеемся, что в будущем девочка сможет самостоятельно ходить и будет развиваться, не отставая от сверстников".

Стоимость курсового лечения 544 320 руб.

42 297 руб. собрали телезрители ГТРК "Новосибирск"

19 920 руб. собрали телезрители "НСК 49"

302 826 руб. собрали читатели infopro54.ru, tayga.info и rusfond.ru

Не хватает 179 277 руб.

ПОМОЧЬ АЛИСЕ

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