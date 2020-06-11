Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице

Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что на три месяца продлевается возможность получения пособия по безработице. Это относится к тем, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Согласно постановлению, минимальное пособие по безработице за май, июнь и июль увеличивается до 4,5 тысячи рублей.

Расширится число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат на каждого ребенка ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей в период с июня по август.

Также в постановлении говорится о помощи индивидуальным предпринимателям, которые вынужденно прекратили осуществление своей деятельности после 1 марта и стали официально безработными. Они будут получать пособие в максимальном размере — 12 130 рублей. Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте правительства России.