Генсек ООН заявил об иранском следе в атаках на саудовские нефтяные объекты

Крылатые ракеты, использовавшиеся для атак на объекты нефтяной инфраструктуры и международный аэропорт "Абха" в Саудовской Аравии в прошлом году, были иранского происхождения. Об этом, передает Reuters, заявил в докладе Совету Безопасности ООН генеральный секретарь Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

ООН исследовала фрагменты оружия, использованного для атаки на саудовский объект нефтяной инфраструктуры Афиф в мае 2019 года, на международный аэропорт "Абха" в июне и августе и на объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс в сентябре. По мнению секретариата ООН, крылатые ракеты или их части, использованные в этих четырех атаках, "были иранского происхождения".

В 14-страничном докладе говорится также об иранском происхождении беспилотников, использованных для атак в мае и сентябре 2019 года, а также нескольких образцов из вооружений и сопутствующих материалов, захваченных США в ноябре 2019 и феврале 2020 года. Публично доклад Гутерриша распространен не был.

Выводы о происхождении оружия были сделаны на основании схожести его конструкции с изделиями одного из коммерческих производителей в Иране либо имеющихся на компонентах надписей на фарси.

Генсек ООН дважды в год информирует Совбез об исполнении оружейного эмбарго и других ограничений в отношении Ирана, сохраняющих силу после ядерной сделки с Тегераном. Нынешний доклад Гутерриша должен обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН позже в этом месяце.

Атака беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии 14 сентября прошлого года привела к серьезному сокращению поставок нефти на мировой рынок. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Вашингтон не поверил им и обвинил в случившемся власти Ирана. В Тегеране обвинения в атаке отвергают.

В прошлом докладе Антониу Гутерриша Совбезу говорилось: эксперты ООН не смогли доказать участие Ирана в сентябрьских атаках на предприятия саудовской нефтяной компании.