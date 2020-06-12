Главный раввин России вылечился от коронавируса

Главного раввина России Берла Лазара выписали из медицинского учреждения после излечения от коронавируса COVID-19.

Как рассказал РИА Новости в пятницу его пресс-секретарь Гершон Коган, "нормальное состояние" позволило Лазару покинуть больницу.

Главный раввин России был инфицирован коронавирусом в начале июня. Состояние его здоровья во время болезни не вызывало опасений.