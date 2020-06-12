Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.

По данным следствия в 2013, 2015 и 2020 годах мужчина изнасиловал и убил трех женщин. В январе текущего года в лапы маньяка попала и подверглась насилию 10-летняя девочка. Насильник и убийца орудовал в Кашире и Ступине.

На допросе свою вину задержанный признал, сейчас устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям, сообщает РИА Новости.