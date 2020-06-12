На баскетболиста Алексея Шведа претендуют "Барселона" и "Милан"

Баскетболист "Химок" и сборной России Алексей Швед может продолжить карьеру в "Барселоне" или "Милане". Также 31-летним защитником интересуются несколько китайских клубов.

Согласно сообщениям News.ru, "Барселона" хотела бы видеть в своих рядах российского баскетболиста. Также на Алексея претендует "Милан". "Химки" заинтересованы в сохранении игрока, набирающего больше 20 очков за игру.

Контракт Шведа с "Химками" истекает нынешним летом. Ранее сообщалось, что Алексей продлил договор. Однако эта информация не получила официального подтверждения.