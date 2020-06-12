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12 июня 202019:35 Арсений Молчанов

В Роспотребнадзоре хотят запретить продажу рыбы в жилых домах

В Роспотребнадзоре хотят запретить продажу рыбы в жилых домах

Роспотребнадзор задумался об ужесточении правил торговли. В магазинах и на рынках, по задумке ведомства, продавцов обяжут внимательней следить за упаковкой продуктов, чтобы предотвратить распространение инфекций.

Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем 11 пунктов. В том числе — установка раковины для мытья рук в торговых палатках и киосках. Рядом с рабочим местом обязательно должен находиться туалет. Изучить правила придется и крупным ритейлерам.

В проекте новых правил запретили отпускать продукты, которые упали на пол. Взвешивать овощи или фрукты даже в единичном варианте на весах без упаковки. Плюс к этому — нельзя продавать яйца рядом с неупакованными товаром. Крупным сетям это сделать будет проще. Вопрос, как быть маленьким магазинам.

Продавцов обяжут соблюдать требования по уровню шума, дезинфицировать оборудование, инвентарь, тележки и контейнеры. Сложнее всех придется владельцам рыбных магазинов. Торговля рыбой в жилых домах и административных зданиях может попасть под запрет.

"Эта норма понятно на что нацелена. Она нацелена на то, чтобы в переведенных из жилых помещений в нежилые (это квартиры первого этажа, которые переделывают зачастую под коммерческие помещения) рыбные магазины не размещались. Это вполне разумно", — говорит генеральный директор “INFOline-аналитика” Михаил Бурмистров

Однако сейчас строительство осуществляется с совершенно другими нормативными требованиями. Первые этажи жилых домов в большинстве случаев специально отводятся под коммерческие помещения. И почему в этих коммерческих помещениях дискриминируется размещение рыбных магазинов, совершенно непонятно.

В мелкорозничной торговле арбузы и дыни можно будет продавать только целыми. Резать бахчевые и продавать частями станет нельзя. Согласно документу, над открытыми торговыми местами будет необходимо устанавливать навесы для защиты продуктов от прямых солнечных лучей и дождей.

Есть даже нововведение, которое многих удивит. В 8 главе запрещают выливать жидкость из посуды покупателя обратно в общую тару. Хотя примеры такой практики и сейчас найти непросто. Любопытно, что срок новых правил хотят установить до 1 января 2031 года. Впрочем, поправки Роспотребнадзора еще будут обсуждать. По статистике ведомства, 80% проектов в конечном варианте претерпевают изменения.

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