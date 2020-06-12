Такой субмарины нет ни у кого в мире: "Князь Владимир" укрепит ядерный щит России

Андреевский флаг в День России подняли на атомном подводном крейсере стратегического назначения "Князь Владимир". 12 июня он вошел в боевой состав Военно-морского флота России. Имея в арсенале 16 межконтинентальных ракет "Булава", подлодка укрепит ядерный щит нашей страны. А в перспективе крейсеры проекта "Борей-А" станут основой морских ядерных сил.

Первый экипаж новейшей атомной подводной лодки "Князь Владимир" торжественно построен на палубе, на которой расстелена красная ковровая дорожка. Самый волнительный и торжественный момент. Командир поднимает Андреевский флаг — атомный подводный ракетный крейсер К549 включен в состав ВМФ России.

"Россия всегда была великой морской державой. Всего несколько стран могут позволить себе иметь флот и подводные крейсеры", — заявил Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ России.

А такой субмарины и вовсе нет ни у одной страны мира. Уникальный по скорости, маневренности, малозаметности и военной мощи подводный крейсер теперь еще больше усилит ядерный щит России. На борту — 16 баллистических ракет "Булава". В конце года "Князь Владимир" произвел успешный испытательный пуск такой ракеты из подводного положения в акватории Белого моря.

"Учтен весь опыт мирового подводного судостроения. Это уникальный корабль, имеющий совершенно новые технологии, которые позволит нашему флоту быть впереди планеты всей", — отметил Михаил Будниченко, гендиректор производственного объединения "Северное машиностроительное предприятие". Большинство характеристик подлодки строго засекречено. "Князь Владимир" — головной корабль нового усовершенствованного проекта "Борей-А".

Подлодку начали строить на Севмаше 8 лет назад. В церемонии закладки тогда принял участие Владимир Путин. Подлодка стала четвертой в так называемой "княжеской серии" — по традиции таким атомным подводным ракетоносцам дают имена правителей Руси. Сейчас уже несут службу "Владимир Мономах", "Юрий Долгорукий", "Александр Невский". Теперь на стражу безопасности страны встанет "Князь Владимир".

"Это корабль поколения 4+. Это самое грозное оружие, которое приобрел ВМФ за последние несколько лет", — сказал Алексей Рахманов, президент АО "Объединенная судостроительная корпорация".

В ближайшее время экипаж приступит к несению службы.

Сейчас строятся еще четыре субмарины этого класса, а всего в ближайшие три года ВМФ России получит более 60 современных боевых кораблей и подводных лодок.