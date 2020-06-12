В Госдуме раскритиковали заявление Киева о никчемности минских соглашений

Непрофессиональными назвал слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о никчемности минских соглашений член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о никчемности минских соглашений с международно-правовой точки зрения. Но Минск стоит использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, подчеркнул украинский политик.

Морозов счет такое заявление непрофессиональным для дипломатии, ведь это договоренности, утвержденные Совбезом ООН. Некоторые положения действительно нуждаются в актуализации, но для этого требуется провести двусторонние переговоры между Киевом и руководством Донбасса, Россия может выступить посредником, передает РИА Новости.

Российский политолог Андрей Суздальцев счел, что заявления Киева говорят об уровне образования украинской элиты, а также о бессилии, ведь при отмене договоренностей исчезнут основания для санкций в отношении России. Это же не протокол, а полноценное соглашение, под которым стоят подписи самопровозглашенных республик и стран-гарантов – России, Франции и Германии. И это документ международного права, зарегистрированный в ООН. То есть представители украинской власти даже не тянут на уровень первого курса международного факультета, подытожил политолог.