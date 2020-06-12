В Москве скончались 44 пациента с диагнозом COVID-19

В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число москвичей, умерших от коронавируса, достигло 3231, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Днем ранее жертвами инфекции стали 49 человек.

В мире число заразившихся превысило 7,4 миллиона, в России — 511 тысяч. В нашей стране от болезни вылечились более 269 тысяч человек. Регионы постепенно снимают ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса COVID-19. В Москве и Подмосковье большинство ограничений уже снято, однако действует масочный режим.