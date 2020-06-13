13 июня 202010:45

В США объяснили, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО

AP Images

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, считает американский публицист Питер Сучиу. В статье "История говорит нам, почему Россия опасается вторжения в НАТО" от 9 июня в журнале The National Interest он пишет, что на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Эксперт напоминает, что в 1918 году американские военные оказались в России и сражались против большевиков, хотя изначально должны были мешать наступлению немцев в ходе Первой мировой войны.

Сичиу отметил, что сейчас американцы в большинстве своем могут считать угрозу НАТО для России надуманной. Однако Москва уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих границ. Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что в последние два месяца в разы увеличилось количество полетов американских стратегических бомбардировщиков у границ РФ. Впервые дальняя авиация США пролетела над территорией Украины. Растет активность НАТО в Арктике. Впервые с момента распада СССР в Баренцевом море прошли учения отряда боевых кораблей объединенных ВМС НАТО.

Поэтому Москва усиливает армию и флот, регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую военную технику, в том числе танки Т-14 "Армата" и сверхзвуковые подводные ракеты. "Неудивительно, что русский медведь будет точить когти…Такая военная техника может рассматриваться не как их наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, чтобы гарантировать, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада", — заключил Сучиу.

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