Глава UFC Уайт сообщил локацию боя Нурмагомедова и Гэтжи

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт дал понять, что промоушен определился с местом проведения турнира, главным боем которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.



Чемпион легкой весовой категории из России встретится с американским временным чемпионом в Абу-Даби. Там же в ближайшее время планируются турниры, включая так называемый "Бойцовский остров". Это связано с тем, что UFC заключила пятилетний контракт с ОАЭ.



Уайту задали вопрос о готовящемся бое Нурмагомедова и Гэтжи и его возможном проведении именно в ОАЭ, на что он ответил: "Возглавит ли возвращение в Абу-Даби бой между Хабибом и Джастином? Да", — цитирует Дэйну MMA Fighting.



Ранее также стало известно о том, что их бой может состояться 19 сентября в рамках турнира UFC 253.