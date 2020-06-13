В Самарской области разбился самолет, есть пострадавшие

Утром в субботу, 13 июня, в районе села Бобровка в Кинельском районе Самарской области совершил жесткую посадку самолет Як-52, принадлежащий аэроклубу ДОСААФ.

Как сообщили в СК РФ, на борту легкомоторного воздушного судна находились два человека, они выжили и были доставлены в больницу. Сведения об отсутствии погибших подтвердили и в региональном управлении МЧС России.

Известно, что Як-52 выполнял плановый учебный полет под управлением курсанта и пилота-инструктора.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.