13 июня 202016:22

Погодное дежавю: когда закончатся грозы и вернется тепло?

Погодное дежавю: когда закончатся грозы и вернется тепло?

Европейская часть России всю рабочую неделю изнывала от жары, а эпицентр непогоды сместился в Сибирь. Еще в прошлое воскресенье экстремальные ливни обрушились на юг Красноярского края, реки стали выходить из берегов, из-за непогоды были разрушены два моста, размыто несколько дорог. В одном из поселков региона пришлось эвакуировать больше сотни жителей. При этом в горных районах края, а также в республике Алтай выпал снег. А Кузбасс засыпало крупным градом, размер которого достигал теннисного мяча.

В то же самое время на Русской равнине установилась аномально теплая погода, воздух прогрелся, как на севере Африки. Даже в регионах с весьма холодным климатом, например, в республике Коми и Архангельской области столбики термометров смогли преодолеть отметку плюс 30 градусов — это рекордные цифры. А на берегу Северного Ледовитого океана, в Нарьян-Маре, был зафиксирован температурный максимум XXI века.

В центральных областях страны люди открыли купальный сезон: кто-то на реках, а кто-то в своих бассейнах на дачных участках. Заметно прибавилось народа на пляжах Черного моря. На юге Европейской России тоже достигла рекордных значений.

Правда, вторжение теплого и влажного воздуха из Средиземноморья привело к образованию мощной кучево-дождевой облачности. В середине недели Центральная часть Русской равнины была буквально усеяна грозовыми ячейками. В подмосковном Клину интенсивные ливни местами переходили в град. На улицах города возникли подтопления. Грозовые тучи добрались и до Москвы, в некоторых районах столицы тоже образовались глубокие лужи на дорогах.

Однако в целом температурный режим все равно превышал показатели климатической нормы.

Объединяет столь разные погодные катаклизмы, случившиеся в столь разных географических районах, уральский антициклон. Этот очаг в течение почти всей недели нарушал нормальный западно-восточный перенос воздушных масс над Евразией. В результате на Русскую равнину веяло зноем из тропиков, а в центр Сибири прорывались влажный и прохладный воздух с акватории Ледовитого океана.

И уже сейчас здесь во многих районах объем выпавших осадков существенно превышает июньскую норму. А в некоторых городах, например, в Минусинске и Ленске столь влажного начала лета не было ни разу за весь вековой период метеонаблюдений. Причем, прежние экстремальные значения превышены почти в полтора раза.

А на Европейской территории тоже обновились десятки рекордов – только максимальной температуры.

В первые дни недели необычайная жара фиксировалась не только на юге, но и даже у арктического побережья, но затем в зоне перегрева остались только южные широты, а на севере температурный режим стал возвращаться в рамки климатической нормы. Это сказалось вторжение холодного фронта, разрушившего атмосферный блок.

Сперва стихия нанесла удар по Северо-Западу страны. Дожди залили улицы Санкт-Петербурга. От града пострадали десятки автомобилей. И если бы не заботливые хозяева, то досталось бы и домашним животным.

В течение недели холодный фронт продвигался все дальше вглубь страны. В Екатеринбурге из-за ненастья отменили авиационную часть празднования для России, а в Сургуте перенесли фестиваль воздушных шаров. В Москве во время ливня водители включали аварийные сигналы и пытались объехать глубокие лужи. Потоки дождевой воды захлестнули улицы Тольятти, Уфы. А в Рязанской области прошел град размером с перепелиное яйцо.

Но вот дальнейшее развитие погодных процессов порождает состояние дежавю. Фронтальный раздел, вытесняющий в Сибирь теплый воздух с Русской равнины, на следующей неделе переберется за Урал, а вслед за ним на Европейскую территорию придет антициклон. Постепенно этот очаг создаст блокирующий циркуляционный режим, когда над Центральной Россией будут наблюдаться южные потоки, а в Сибири, наоборот, задуют северные ветры.

В Красноярске в выходные прошумят локальные ливни и грозы, а столбики термометров поднимутся до плюс 26-29. Но с понедельника здесь начнется очередное арктическое вторжение, и температура, словно в сентябре, понизится до плюс 15-18, и лишь в середине недели холодный воздух сумеет немного прогреться.

А в Центральной России качнувшиеся погодные качели вернутся к исходному состоянию. Например, в Москве после субботних 18 в воскресенье потеплеет до 21, а затем температура станет быстро повышаться – во вторник-среду, как было и на этой неделе, плюс 28-29.

Текст: Метеовести

Сейчас

16:26

Пожар после взрыва газа в Казани потушен

13:50

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

12:10

Голикова: пик пандемии Россия прошла месяц назад

11:19

Взрыв газа в Казани: пожар локализован

07:43

В Пекине из-за COVID-19 введено военное положение

06:54

Во время ночной бури в Москве иномарка протаранила столб

03:25

Иран не согласен с докладом секретариата ООН по атакам на саудовские нефтяные объекты

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Голикова: пик пандемии Россия прошла месяц назад

Голикова: пик пандемии Россия прошла месяц назад

3 часа назад
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

2 часа назад
Для получения пособий и выплат россиянам не потребуются справки

Для получения пособий и выплат россиянам не потребуются справки

4 часа назад
При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант

При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант

3 часа назад
По факту взрыва в Казани возбуждено уголовное дело

По факту взрыва в Казани возбуждено уголовное дело

1 час назад
Незаметный и коварный: биолог назвала скрытые симптомы COVID-19

Незаметный и коварный: биолог назвала скрытые симптомы COVID-19

8 часов назад
В пятницу на Москву вылилась треть месячной нормы осадков

В пятницу на Москву вылилась треть месячной нормы осадков

6 часов назад
Собянин о ситуации с коронавирусом: май в Москве был самым тяжелым

Собянин о ситуации с коронавирусом: май в Москве был самым тяжелым

1 час назад
Погибшие и десятки пострадавших: взрыв бензовоза на трассе в Китае сняли на видео

Погибшие и десятки пострадавших: взрыв бензовоза на трассе в Китае сняли на видео

1 час назад
Глава Росстата сообщил о росте показателей смертности от коронавируса

Глава Росстата сообщил о росте показателей смертности от коронавируса

1 час назад
Погодное дежавю: когда закончатся грозы и вернется тепло?

Погодное дежавю: когда закончатся грозы и вернется тепло?

12 минут назад
Ураганный ветер сорвал крышу со здания торгового центра в Барнауле. Видео

Ураганный ветер сорвал крышу со здания торгового центра в Барнауле. Видео

1 час назад
В США объяснили, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО

В США объяснили, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО

5 часов назад
РПЦ поддерживает инициативу детского омбудсмена сократить число абортов в России

РПЦ поддерживает инициативу детского омбудсмена сократить число абортов в России

1 час назад
Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

4 часа назад
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Губернатор Подмосковья рассказал о смертности от коронавируса

Губернатор Подмосковья рассказал о смертности от коронавируса

1 час назад
Протестующие в США перешли к новой тактике

Протестующие в США перешли к новой тактике

1 час назад
Раз в год и Роналду не забивает. Криштиану впервые за 509 дней промахнулся с пенальти

Раз в год и Роналду не забивает. Криштиану впервые за 509 дней промахнулся с пенальти

2 часа назад
Во время карантина россияне существенно меньше женились и разводились

Во время карантина россияне существенно меньше женились и разводились

2 часа назад
SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink

SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink

3 часа назад
Лавров: На Западе забывают идеи де Голля о создании Большой Европы

Лавров: На Западе забывают идеи де Голля о создании Большой Европы

3 часа назад
Выздоровевшие составляют 53% от числа заразившихся коронавирусом в РФ

Выздоровевшие составляют 53% от числа заразившихся коронавирусом в РФ

5 часов назад
В период самоизоляции в России стали совершать меньше преступлений

В период самоизоляции в России стали совершать меньше преступлений

5 часов назад
В России больше всего зарабатывают финансисты и страховщики

В России больше всего зарабатывают финансисты и страховщики

5 часов назад
Авария с четырьмя пострадавшими в Чебоксарах попала на видео

Авария с четырьмя пострадавшими в Чебоксарах попала на видео

5 часов назад
Какие мульт-новинки посмотреть этим летом

Какие мульт-новинки посмотреть этим летом

7 часов назад
Более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси собрано под Норильском

Более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси собрано под Норильском

7 часов назад
Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

8 часов назад
Праздничная онлайн-эстафета: российский флаг "пронесли" по всей планете

Праздничная онлайн-эстафета: российский флаг "пронесли" по всей планете

9 часов назад
Во время ночной бури в Москве иномарка протаранила столб

Во время ночной бури в Москве иномарка протаранила столб

9 часов назад
В Сиэтле прошла молчаливая акция протеста

В Сиэтле прошла молчаливая акция протеста

10 часов назад
Страны мира продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусом

Страны мира продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусом

10 часов назад
Посольство РФ: госдеп распускает фейки о Ближнем Востоке

Посольство РФ: госдеп распускает фейки о Ближнем Востоке

10 часов назад
Центральный аппарат СК проверит нашумевшее дело врачей из Калининграда

Центральный аппарат СК проверит нашумевшее дело врачей из Калининграда

12 часов назад
Тегеран: доклад генсека ООН по атакам на саудовские нефтяные объекты сделан по запросу США

Тегеран: доклад генсека ООН по атакам на саудовские нефтяные объекты сделан по запросу США

13 часов назад
Фастфуд может быть полезным: советы диетолога

Фастфуд может быть полезным: советы диетолога

13 часов назад
Американские ученые рассказали о новой вакцине от COVID-19

Американские ученые рассказали о новой вакцине от COVID-19

16 часов назад
Как остаться ребенком даже в 70: рецепт счастья от Вячеслава Полунина

Как остаться ребенком даже в 70: рецепт счастья от Вячеслава Полунина

19 часов назад
Зеленскому придумали особый режим работы

Зеленскому придумали особый режим работы

19 часов назад
Путин наградил тех, на ком держится страна

Путин наградил тех, на ком держится страна

20 часов назад
Как жара влияет на коронавирус и ждать ли вторую волну? Интервью Михаила Мурашко

Как жара влияет на коронавирус и ждать ли вторую волну? Интервью Михаила Мурашко

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку