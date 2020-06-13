"Эспаньол" нанес поражение "Алавесу", но остался на последнем месте

В Барселоне сыгран матч 28 тура испанской Ла Лиги. "Эспаньол" нанес поражение "Алавесу" из Витории со счетом 2:0.

На 20 минуте гости остались в меньшинстве, — был удален вратарь Дани Пачеко. В самом конце первого тайм "Эспаньол" реализовал численное преимущество. Вскоре после возобновления игры китайский легионер У Лэй закрепил победу хозяев поля.

"Эспаньол" выиграл 2:0 и набрал 23 очка. Но пока барселонцы занимают последнее 20 место. У "Алавеса" 32 очка и 14 позиция.