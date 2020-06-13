Ефремов покаялся только через четыре дня после смертельного ДТП

Самое резонансное ДТП этой недели – смертельная авария в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Сейчас предполагаемый виновник находится под домашним арестом, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства громкого ДТП выясняют сотрудники Главного следственного управления столичного главка полиции. Они уже несколько раз допросили артиста и отсмотрели видео, снятое в момент столкновения.

"Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят", — только через четверо суток после смертельной аварии, в ночь с пятницы на субботу Михаил Ефремов приносит извинения. Делает это не перед людьми, а перед камерой мобильного телефона. Дает обещание: не будет использовать славу и связи, чтобы избежать наказания за смертельную аварию, которую совершил 8 июня.

Эксклюзивные кадры той автокатастрофы сняты из машины, проезжавшей в паре метрах от места столкновения. Грузовик, за рулем которого сидит курьер Сергей Захаров, спокойно едет по Садовому кольцу. Внезапно он подлетает и опрокидывается на бок. В кадре появляется черный внедорожник, он стоит на встречной полосе. Становится ясно — это был мощный лобовой удар. На проезжую часть спешат случайные очевидцы в надежде помочь участникам аварии.

Съемки другой камерой — через мгновение после. Вид сверху: сильно измята кабина грузовика, основной удар пришелся на место водителя. Предполагаемого виновника происшествия узнают, хотя в таком образе видеть не привыкли: сначала — сидя на бордюре, затем — с шатающейся походкой и невнятной, почти невразумительной речью.

Сергей Захаров в тот момент был еще жив, но помочь ему долго не могут: мужчину зажало в искореженной кабине. Позже его все-таки увозят в институт имени Склифосовского, врачи делают все возможное, но Сергей Захаров погибает от сильной кровопотери. Утром 9 июня на пороге института мы встречаем его вдову и близких, после аварии они срочно приехали в Москву из Рязани.

- Извините пожалуйста, с вами связывались? Пытались принести извинения? Компенсировать как-то?

- Нет.

- Никто не связывался?

- Да.

- Можете пару слов рассказать буквально о супруге? Каким человеком был?

- Я уже говорила: великолепным.

Почему семье Захаровых тогда никто не принес извинений, становится ясно, если посмотреть кадры, которые еще не показывали: раннее утро, Михаил Ефремов до сих пор пребывает в странном состоянии. Спит почти на полу — на медицинских носилках. Ему несколько раз вызывали врачей. В квартире также находятся и полицейские.

Вместо того чтобы явиться на допрос, Ефремов прятался у друзей, в старой кирпичной пятиэтажке в Казарменном переулке. Здесь же, уже под присмотром стражей порядка, приходил в себя. Вот артист, взлохмаченный и такой же помятый, как его футболка. Несмотря на летнюю жару, одевается потеплее и ковыляет на кухню. Ему пока не до разговоров с полицией – воды бы выпить. Похмелье, видимо, страшное. Но оно пройдет. А вот осознание того, что натворил, теперь уже вряд ли. За одну ночь Ефремов словно постарел на 10 лет.

После укола успокоительного — для этого понадобилась скорая — Ефремов дает главные показания.

- Вы признаете себя виновным? Вы знаете, что человек умер после той аварии?

- Да, конечно, признаю. А куда я денусь-то? Ох. Дайте я приду в себя, потом с вами поговорю.

К этому моменту полицейским уже известны новые детали, из-за которых возбуждено второе уголовное дело. Судя по результатам экспертизы, в крови Ефремова был не только алкоголь, но и наркотики: кокаин и марихуана.

Каким образом организм артиста вообще выдержал такой безумный коктейль препаратов, вопрос отдельный. Так или иначе, по уголовному делу об обороте запрещенных веществ Ефремов проходит свидетелем. Зато полицейские нагрянули с обыском в любимый паб кинозвезды на Старом Арбате. Ефремов стал в заведении местной достопримечательностью: бывал там едва ли не чаще, чем дома.

Любовь оказалась взаимной. Ефремова звали, им хвалились, ему пекли торты с его же портретами. А когда на время пандемии заведение обязали закрыть двери для посетителей, начались тайные свидания. Только в день аварии Ефремов заглядывал в паб дважды. Вот он паркуется у входа и едва не сбивает четверых прохожих. Возможно, приехал уже пьяным. По одной из версий, паб, словно американский клуб эпохи сухого закона, проводил подпольные вечеринки для вип-клиентов. По другой — ее придерживаются владельцы заведения — Ефремов просто использовал барную стойку как декорации для выступлений.

Теперь артист сам под домашним арестом, а полицейские пытаются выяснить, где он пил и где достал наркотики. Записи с камер наблюдения, сделанные в пабе в день аварии, подозрительным образом исчезли. Известен только весьма короткий маршрут проезда артиста по улицам. Пункт первый — так называемый Дом с классиками в Плотниковом переулке, здесь у Ефремова просторная квартира. Далее, в 370 метрах — тот самый паб. Заведение в другом конце этой же улицы. И — тем же путем обратно — только на этот раз с выездом на Садовое, сразу после которого — авария. Расследование только началось, но полицейским уже приходится опровергать разные слухи и сплетни, которыми обросло дорожное происшествие.

Не все пьяные водители могут похвастаться всенародной славой, но только в столице и только за прошлый год нетрезвые люди за рулем стали виновниками почти 500 аварий, в которых погибли 63 человека, а 70 детей были искалечены. За 5 месяцев этого года в отчетах — ещё полсотни ДТП и еще 9 девять жертв. По факту, уже 10 — с Сергеем Захаровым. Самоуверенность, с которой пьяный человек садится за руль, это не просто оплошность, а ошибка, которую никак не исправить. Теперь Михаилу Ефремову всегда с этим жить. И семье Сергея Захарова тоже.