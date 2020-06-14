В соединения Черноморского флота начали прибывать молодые офицеры

На Черноморский флот прибыли первые выпускники высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ. Десять лейтенантов будут работать на кораблях военно-морской базы Новороссийска.

Как передает служба информации "Вести.Севастополь" молодые офицеры окончили Черноморское высшее военное училища и Петербургское военно-морской институт. В ближайшее время их ожидает учебный сбор. В общей сложности на Черноморский флот должны прибыть 300 выпускников из военных вузов.

Кроме того, на Черноморском флоте начал стажировку женский экипаж патрульного катера. Экспериментальный экипаж, укомплектованный военнослужащими-женщинами проходит стажировку на патрульном катере "П-834". Начальный этап подготовки, в течение 3 месяцев, женский экипаж прошел на базе Объединённого учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге. В настоящее время военнослужащие практикуются в составе противоподводно-диверсионного отряда Крымской военно-морской базы ЧФ.