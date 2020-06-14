Хоккеист "Эдмонтона" Саморуков проведет следующий сезон в ЦСКА

Генеральный менеджер "Эдмонтон Ойлерз" Кен Холланд заявил, что защитник клуба Дмитрий Саморуков следующий сезон проведет в московском ЦСКА. По словам спортивного функционера, этот шаг в карьере 20-летнего хоккеиста позволит ему в скором времени стать основным защитником "нефтяников".

"Для него это родная страна. Саморуков там сможет поиграть в течение года, а после завершения сезона в КХЛ, он вернется в НХЛ, где чемпионат продлится дольше. Мне хочется, чтобы игрок развивался. Верю, что года через два он станет хорошим защитником для "Эдмонтона", – цитирует Холланда Edmonton Sun.

Ранее стало известно, что ЦСКА ведет переговоры с агентом Саморукова Сергеем Исаковым. В прошлом сезоне хоккеист выступал за фарм-клуб "Ойлерз" "Бейкерсфилд". Он провел в Американской хоккейной лиге 47 матчей, набрав в них десять (две шайбы + восемь передач) баллов.