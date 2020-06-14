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Тема:

Коронавирус 40 минут назад

14 июня 202012:58

Помощь от государства могут получить 24 тысячи НКО

EPA

Некоммерческие организации (НКО), наиболее пострадавшие от в результате распространения коронавируса, могут рассчитывать на помощь государства, говорится в положении, утвержденном главой кабмина Михаилом Мишустным.

Согласно документу, доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к мерам господдержки станет проще благодаря единому реестру. В него включены НКО, получающие субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных и общественно полезных услуг, а также обладатели президентских грантов.

Уточняется, что претендовать на помощь государства смогут 24 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций, из которых 17,5 тысячи — наиболее пострадавшие. Это образовательные и благотворительные организации, занимающиеся научными исследованиями, продвижением культуры и массового спорта.

Организациям будут доступны льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом. Помимо этого, их временно освободят от проверок и обязанности подавать отчетность в контрольные органы.

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