Помощь от государства могут получить 24 тысячи НКО

Некоммерческие организации (НКО), наиболее пострадавшие от в результате распространения коронавируса, могут рассчитывать на помощь государства, говорится в положении, утвержденном главой кабмина Михаилом Мишустным.

Согласно документу, доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к мерам господдержки станет проще благодаря единому реестру. В него включены НКО, получающие субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных и общественно полезных услуг, а также обладатели президентских грантов.

Уточняется, что претендовать на помощь государства смогут 24 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций, из которых 17,5 тысячи — наиболее пострадавшие. Это образовательные и благотворительные организации, занимающиеся научными исследованиями, продвижением культуры и массового спорта.

Организациям будут доступны льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом. Помимо этого, их временно освободят от проверок и обязанности подавать отчетность в контрольные органы.