Ученые взглянули на мир "глазами вируса"

Какой вариант коронавируса, когда и кем был завезен в страну, где можно ждать новые вспышки заболеваемости и как ученым помогает "генное древо" COVID-19 – об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал доктор биологических наук, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации Российской академии наук, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Он рассказал, что российским ученым удалось построить эволюционное древо коронавируса. Суммируя данные о последовательности завоза и распространения вируса в России, они подтвердили ранее высказанную теорию о том, что помимо "пациента ноль", который первый завез вирус в страну, и от которого он распространился по территории, было много вариантов завозов этого вируса в Россию. Если бы инфицирование проходило по первому сценарию, то "генетическое древо вируса" имело бы всего одну ветку. Более того, появление каждой новой "ветки" дает точную датировку события и, как следствие, позволяет ученым еще раз независимо узнать скорость, с которой эволюционирует этот вирус, и дает оценку даты, когда он возник в человеческой популяции.

"Из исследования ясно, что подавляющее большинство случаев завоза вируса в Россию – это завозы из стран Европы. Это отличает Россию от Соединенных Штатов Америки, где большая часть завозов была раньше по датам и все они были из Китая", – отметил Базыкин и подтвердил ранее высказанное мнение о том, что оперативное закрытие границ с Китаем позволили отсрочить вспышку COVID-19 в России.

Ранее Базыкин рассказал о том, как часто придется обновлять вакцину от коронавируса и о том, что в разных странах мог распространяться разный вариант вируса.