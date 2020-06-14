Тема:

Коронавирус 4 минуты назад

14 июня 202018:46

Ученые взглянули на мир "глазами вируса"

Global Look Press

Какой вариант коронавируса, когда и кем был завезен в страну, где можно ждать новые вспышки заболеваемости и как ученым помогает "генное древо" COVID-19 – об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал доктор биологических наук, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации Российской академии наук, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Он рассказал, что российским ученым удалось построить эволюционное древо коронавируса. Суммируя данные о последовательности завоза и распространения вируса в России, они подтвердили ранее высказанную теорию о том, что помимо "пациента ноль", который первый завез вирус в страну, и от которого он распространился по территории, было много вариантов завозов этого вируса в Россию. Если бы инфицирование проходило по первому сценарию, то "генетическое древо вируса" имело бы всего одну ветку. Более того, появление каждой новой "ветки" дает точную датировку события и, как следствие, позволяет ученым еще раз независимо узнать скорость, с которой эволюционирует этот вирус, и дает оценку даты, когда он возник в человеческой популяции.

"Из исследования ясно, что подавляющее большинство случаев завоза вируса в Россию – это завозы из стран Европы. Это отличает Россию от Соединенных Штатов Америки, где большая часть завозов была раньше по датам и все они были из Китая", – отметил Базыкин и подтвердил ранее высказанное мнение о том, что оперативное закрытие границ с Китаем позволили отсрочить вспышку COVID-19 в России.

Ранее Базыкин рассказал о том, как часто придется обновлять вакцину от коронавируса и о том, что в разных странах мог распространяться разный вариант вируса.

 

Ранее по теме

Сейчас

15:12

Пешая тренировка Парада Победы пройдет на Красной площади

14:59

Пассажиров одного из столкнувшихся в Пулкове самолетов заберет резервный борт

12:57

Путин анонсировал российский контргиперзвук

11:44

Путин уточнил, зачем пункты о пенсиях и МРОТ нужно прописать в Конституции

02:41

Грузовой катер перевернулся на Камчатке

00:15

В Дагестане с 15 июня начнется первый этап снятия ограничений

23:31

Скончался актер Сергей Масленников

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин рассчитывает, что американская демократия выйдет из кризиса

Путин рассчитывает, что американская демократия выйдет из кризиса

4 часа назад
Путин сообщил неизвестные подробности исторического марш-броска

Путин сообщил неизвестные подробности исторического марш-броска

4 часа назад
В Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил России

В Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил России

3 часа назад
Появилось фото с места столкновения самолетов в аэропорту Пулково

Появилось фото с места столкновения самолетов в аэропорту Пулково

4 часа назад
Собянин рассказал о снятии ограничений в столице

Собянин рассказал о снятии ограничений в столице

4 часа назад
На пекинском рынке "Синьфади" выявлено еще 8 случаев коронавируса

На пекинском рынке "Синьфади" выявлено еще 8 случаев коронавируса

3 часа назад
В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

7 часов назад
Путин уточнил, зачем пункты о пенсиях и МРОТ нужно прописать в Конституции

Путин уточнил, зачем пункты о пенсиях и МРОТ нужно прописать в Конституции

5 часов назад
Израиль приступил к "практическим шагам" по созданию поселения в честь Трампа

Израиль приступил к "практическим шагам" по созданию поселения в честь Трампа

3 часа назад
Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

5 часов назад
В России отменен банковский роуминг

В России отменен банковский роуминг

17 часов назад
Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

2 часа назад
Испания открывает границы для стран Шенгена 21 июня

Испания открывает границы для стран Шенгена 21 июня

1 час назад
Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

13.06.2020 12:26
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19

В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19

24 минуты назад
Водитель сгорел в машине после аварии на МКАД в Москве. Видео

Водитель сгорел в машине после аварии на МКАД в Москве. Видео

43 минуты назад
От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей

От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей

57 минут назад
Джигарханяна выписали из больницы

Джигарханяна выписали из больницы

3 часа назад
Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

3 часа назад
Восстановление легких после поражения COVID может занять годы

Восстановление легких после поражения COVID может занять годы

4 часа назад
Многообещающий актер Болливуда найден мертвым

Многообещающий актер Болливуда найден мертвым

4 часа назад
Черчесов рассказал о преимуществе российской сборной в матче с испанцами на ЧМ-2018

Черчесов рассказал о преимуществе российской сборной в матче с испанцами на ЧМ-2018

4 часа назад
Леонид Рошаль о масках: ничего не закончилось

Леонид Рошаль о масках: ничего не закончилось

5 часов назад
ДНР уменьшит уровень боеготовности своей армии с понедельника

ДНР уменьшит уровень боеготовности своей армии с понедельника

5 часов назад
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

5 часов назад
Помощь от государства могут получить 24 тысячи НКО

Помощь от государства могут получить 24 тысячи НКО

5 часов назад
Прогулки, визиты к врачу и безопасное голосование: Воробьев рассказал о смягчении ограничительных мер в Подмосковье

Прогулки, визиты к врачу и безопасное голосование: Воробьев рассказал о смягчении ограничительных мер в Подмосковье

6 часов назад
Невозмутимый медведь отобедал во дворе жилого дома в Иркутской области. Видео

Невозмутимый медведь отобедал во дворе жилого дома в Иркутской области. Видео

6 часов назад
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 528 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 528 тысяч

7 часов назад
Зарплатный стандарт предложил ввести Жириновский

Зарплатный стандарт предложил ввести Жириновский

8 часов назад
Лучшая гифка: болельщики НХЛ проголосовали за Овечкина

Лучшая гифка: болельщики НХЛ проголосовали за Овечкина

9 часов назад
Благовещенск - претендент на звание "Город трудовой доблести"

Благовещенск - претендент на звание "Город трудовой доблести"

10 часов назад
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

10 часов назад
В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

11 часов назад
Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 19

Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 19

15 часов назад
Лечение от коронавируса обошлось пожилому американцу в миллион долларов

Лечение от коронавируса обошлось пожилому американцу в миллион долларов

17 часов назад
Скотланд-Ярд поставил демонстрантам жесткое условие

Скотланд-Ярд поставил демонстрантам жесткое условие

20 часов назад
Страсти по статистике: российским врачам помогает система, не имеющая аналогов

Страсти по статистике: российским врачам помогает система, не имеющая аналогов

21 час назад
Рэпер Ice Cube пообещал заплатить разграбленному магазину $100 тысяч

Рэпер Ice Cube пообещал заплатить разграбленному магазину $100 тысяч

22 часа назад
Ефремов покаялся только через четыре дня после смертельного ДТП

Ефремов покаялся только через четыре дня после смертельного ДТП

13.06.2020 18:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку