Испанская Ла Лига. "Осасуна" увезла ничью из Сан-Себастьяна

Чемпионат Испании по футболу в высшем дивизионе продолжает наращивать обороты после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В Ла Лиге состоялся еще один матч: финалист Кубка страны "Реал Сосьедад" принимал "Осасуна", имел большое территориальное преимущество, но добился только ничьей – 1:1.

Клуб из Сан-Себастьяна подвело то, что он слишком долго входил в игру. Длительная разведка не принесла успеха хозяевам, несмотря на общий игровой перевес, а вот гости смогли забить в первом тайме: Адриан на 29-й минуте реализовал пенальти. "Сосьедад" после этого увеличил давление на ворота соперника, но добиться смог лишь одного гола: на 61-й минуте Ойарсабаль сравнял счет.