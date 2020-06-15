В Грозном возводят уникальный исламский центр

Библиотека, учебные кабинеты, мечеть для десятков тысяч верующих. В Грозном возводят научно-просветительский исламский центр — один из крупнейших в России.

Это будет один из крупнейших научно-просветительских исламских центров во всей России. Именно здесь планируют восстанавливать старинные рукописи религиозных деятелей, распространивших ислам на Северном Кавказе, а затем представить их всему миру.

Исследовательская работа развернется в духовном центре, аналогов которого в стране еще нет. В нем будут расположены учебные кабинеты, библиотека с исламской литературой, мечеть, рассчитанная на десятки тысяч верующих, и многочисленные медресе. Его строительство курирует советник Рамзана Кадырова, который отвечает за возведение всех святынь в республике. Одна из них — мечеть "Сердце Чечни".

"Строительство идет меньше года, и уже, как видите, завершается работа над возведением каркаса здания. Карантин вносит свои коррективы, но работа не прекращается, и я уверен, будет выполнена в срок. Это поручение главы республики", — подчеркивает Амрудди Эдильгириев.

Богословские труды, которые войдут в уникальный фонд исламской литературы, были изданы 400 лет назад и еще не известны широкой публике. Их будут изучать наряду с работами великих имамов и ученых Ближнего Востока и Средней Азии. Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев рассказывает: "По сегодняшний день во всем мире ведется работа над рукописями. Мы покажем, какие труды были заложены нашими отцами, дедами, нашими учеными, они лежат, эти рукописи, их никто не читает".

Новый исламский центр будет носить имя видного религиозного деятеля, шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, который воспитал известных в республике богословов. Его не стало два года назад.

Сейчас в республике работают Российский исламский университет, Исламский институт, семь школ для подготовки знатоков священного Корана, практически в каждой мечети, а их в республике более тысячи, есть медресе. Новый же исламский центр в Грозном обещает стать жемчужиной духовного образования для всех мусульман России.