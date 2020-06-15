Балтфлот провел масштабные учения "Искандеров" на фоне маневров НАТО

На Балтфлоте провели масштабные учения с участием ракетных комплексов "Искандер". Стрельбы были организованы на фоне манёвров НАТО в Балтийском море. Напомним, входящие в Североатлантический Альянс страны в настоящий момент проводят совместные тренировки BALTOPS 2020, передает ГТРК "Калининград".

Российским ракетчикам предстояло нанести удар по условному противнику. Боевые расчеты незаметно переместились в заданный район,после чего выполнили групповые и одиночные пуски по мишеням, имитирующих ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы и другие защищенные объекты. В мероприятиях приняли участие около двухсот военнослужащих, а также было задействовано порядка 20 единиц техники.