Россия и Китай готовят новые совместные проекты в энергетике

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для энергетического сотрудничества между Китаем и Россией, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Однако сотрудничество оказалось прочным и смогло противостояния рискам.

Китайские и российские компании ведут переговоры о новых нефтегазовых проектах, причем не только по поставкам энергоресурсов и строительству газопроводов. Речь идет о проектах в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, угольной отрасли и новой энергетике, отметил посол в интервью "Интерфаксу".

Главы государств и правительства двух стран уделяют большое внимание сотрудничеству в энергетике. Пандемия коронавируса только укрепила уверенность в его развитии, подчеркнул посол.

Объем торговли энергоносителями между двумя странами резко вырос в I квартале. В частности, поставки нефти и газа в Китай значительно увеличились в годовом выражении, при этом импорт угля и электроэнергии остался на уровне показателей прошлого года.

Стороны достигли новых соглашений в нефтегазовой и электроэнергетической областях и подписали документы о сотрудничестве между предприятиями.

В том числе Китай и Россия успешно развивают сотрудничество в атомной энергетике: строительство энергоблоков №№ 7, 8 АЭС "Тяньвань" и блоков №№ 3, 4 "Сюй дабао" ускорилось и вступило в окончательную фазу, заключил посол.