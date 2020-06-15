Баскетболисту Тимофею Мозгову сделали операцию на колене

Бывший центровой баскетбольной сборной России, а также нескольких клубов НБА Тимофей Мозгов перенес операцию на колене. Права на игрока принадлежат подмосковным "Химкам", но последний раз Мозгов выходил на площадку в официальном матче в сезоне-2018, выступая за американский "Бруклин".

"Перед тем, как сезон был остановлен из-за пандемии, я какое-то время активно работал в общей группе с командой и был готов выходить играть в официальных матчах, — цитирует Мозгова портал Спортс.Ru. – Перерыв в чемпионате позволил обратить внимание на дискомфорт в колене, который, несмотря на работу и прогресс, давал о себе знать".

По словам баскетболиста, когда стало понятно, что сезон не возобновится он и его врачи приняли решение не откладывать плановую операцию и устранить оставшиеся проблемы в суставе: "Все прошло хорошо. Сейчас восстанавливаюсь, а затем начну курс реабилитационных процедур. По мнению врачей, пауза пришлась очень кстати. Появилась возможность снять последние вопросы в долгой истории моего колена".