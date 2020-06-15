Опасные встречи: в поисках еды косолапые подвергают опасности людей

Косолапый забрел в Николаевск-на-Амуре. Как сообщает ГТРК "Дальневосточная", прямо в черте города хищник напал на мужчину, который занимался сбором папоротника. ЧП произошло 13 июня.

Как уточнила Евгения Вайзерова, главный специалист по работе со СМИ администрации Николаевского района, медведица с двумя медвежатами прогуливалась недалеко от психиатрической больницы в лесном массиве. Защищая своих детенышей, она ударила мужчину лапой.

В итоге пострадавший обратился в больницу. Сейчас его состояние не вызывает опасение у врачей. Кстати, это первый случай нападения зверя на человека в этом районе в 2020 году. Раньше медведи регулярно забредали в город и нападали на людей. Встречи с хищниками происходили в черте города, в том числе, в районе аэропорта. Трагических последствий, к счастью, не было.

Любопытное видео на эту же тему появилось в иркутских соцсетях. К мусорному контейнеру пришел медведь — в поисках еды. Причем жители находились от косолапого совсем недалеко. Испугать оголодавшего зверя не смог даже лай собак, передает ГТРК "Иркутск".