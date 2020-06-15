Евгений Плющенко: главная задача – полностью восстановить Трусову

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что планирует изменить в подготовке своей новой ученицы Александры Трусовой, перешедшей к нему от Этери Тутберидзе. Также он прокомментировал получение статуса тренера сборной России.

"Если я включен в сборную как тренер, то это великолепно, лестно для меня, я очень рад. Но моя главная задача сейчас – полностью восстановить Сашу, научить ее новым прыжкам, в том числе и достойному тройному акселю. Нужно еще поменять хореографию ее катания", – цитирует Плющенко ТАСС.

Напомним, что до прихода Трусовой к Плющенко знаменитый в прошлом фигурист не имел статуса тренера сборной России.