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15 июня 202011:42

"Газпром": газ с Чаянды после карантина планово поступает в газопровод "Сила Сибири"

Фото: gazprom.ru

"Газпром" в плановом режиме осуществляет подачу газа в газопровод "Сила Сибири" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (Якутия), откуда вывезена основная часть вахтовиков из-за заболевания коронавирусом, сообщает компания.

Подача идет в запланированном объеме, подчеркивает "Газпром". Кроме того, на Чаянду поставляют оборудование и металлопродукцию для обустройства промысла. В частности, "Газпром инвест" во время навигации намерен завезти по реке Лена 7,5 тыс. тонн грузов. Речь идет о трубах и оборудовании для строительства установок предварительной подготовки газа № 2 и № 4.

В свою очередь компания "Газпром добыча Ноябрьск" намерена завезти по реке более 400 тонн грузов, в том числе технику на газомоторном топливе.

После завершения судоходного сезона доставку грузов на Чаянду наладят по автозимнику "Вилюй".

На Чаяндинском месторождении построены 34 вахтовых поселка, в которых проживают более 10 тыс. работников. Из-за вспышки коронавирусной инфекции власти Якутии 17 апреля ввели в поселках карантин. С месторождения вывезены 8 тыс. вахтовиков. С 1 июня карантин полностью отменен.

 

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