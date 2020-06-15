Вслед за Челябинском от проведения Парада 24 июня отказались в Пензе

Из-за соображений безопасности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции Парад Победы в Пензе 24 июня отменен. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона. Оно состоялось сегодня в режиме онлайн, передает ГТРК "Пенза".

Как уточнил глава региона Иван Белозерцев, чтобы сохранить здоровье жителей региона, проведение Парада Победы переносится на более поздний срок. По словам губернатора, область движется по пути постепенной отмены ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. Вероятно, уже на текущей неделе будет объявлено о переходе ко второму этапу снятия ограничений. Но для этого важно, чтобы все стороны серьезно относились к сегодняшней ситуации.

Необходимо, чтобы санитарно-эпидемиологический режим соблюдался всеми жителями. Как известно, по-прежнему обязательным является масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Дальнейшие решения об изменениях в режиме карантина будут, как и раньше, принимать совместно власти, Минздрав и Роспотребнадзор.

На сегодняшний день наблюдается рост числа заболевших коронавирусом в регионе — 94 человека за минувшие сутки. Общее число ковидных пациентов — 3 823. Скончался 31 житель. Режим повышенной готовности в регионе пока сохраняется.

Как уже сообщалось, отменить проведение Парада Победы также решили в Челябинске.