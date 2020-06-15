Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от "Газпрома" $1,5 млрд

"Газпром" до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража. PGNiG подписала с "Газпром экспортом" дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 г., 5 июня документ подписан в электронном виде, а 15 июня — на бумаге с обменом оригиналами документов.

С "Газпромом" согласован срок оплаты до 1 июля 2020 г., сообщает PGNiG. В дальнейшем цену по контракту можно пересматривать на сновании запроса покупателя.

PGNiG начала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" в 2015 г., требуя пересмотреть цены на газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 г. Контракт предусматривает поставку 10 млрд куб. м газа в год, при этом минимальное годовое контрактное количество составляет 8,7 млрд куб. м в год. контракт действует до 2022 г.

Стокгольмский арбитраж 30 марта принял решение изменить формулу цены газа ретроактивно (на все прошлые правоотношения) с ноября 2014 г. "Газпром" и "Газпром экспорт" 29 мая обжаловали это решение в суде округа Свеа.

PGNiG заявила ранее, что апелляционный суд рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения, и изменить решение по существу невозможно. В частности, апелляция "Газпрома" не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую обе стороны обязаны применять, настаивает польская компания.

В свою очередь "Газпром" отразил в своей отчетности за 2019 г. резервы на выплату $1,5 млрд.