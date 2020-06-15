Путин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости

Введенная во время пандемии программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых будет доработана при необходимости после оценки ее эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить, — отметил Путин. - Было очень важно, чтобы люди и в нынешней непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе и такие насущные для семьи и для каждого человека, как приобретение жилья, а, напротив, получили здесь дополнительные возможности".

Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ. Сейчас согласно условиям ипотеки под 6,5% годовых получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует на весь срок кредита, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов руб., для других регионов — 3 миллиона руб. при первоначальном взносе от 20%.

Правительство РФ проработает возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями "Деловой России".

Во-первых, в эту программу могут войти и малоэтажные новостройки. Во-вторых, предложено ее продлить до 1 января 2022 года, а также увеличить максимальный размер кредита с 8 миллионов до 12 миллионов руб. для Москвы и Санкт-Петербурга и с 3 миллионов до 6 миллионов руб. для остальных регионов России.

Российские банки к концу мая приняли 120,8 тысячи заявок на получение ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых. Одобрено 81,9 тысячи заявок (83% всех поданных заявок) для оформления кредитов.

Банки уже выдали 22,8 тысячи ипотечных кредитов на 57,5 миллиарда руб., при этом 97% выданных кредитов приходятся на 15 крупнейших банков.